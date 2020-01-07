<img class="aligncenter" title="Разумков пожелал, чтобы Рождество стало днем единения для украинцев » src=»https://nbnews.com.ua/wp-content/uploads/2020/01/85f8ce776ffb8f96a17e1115b4275803.jpg» alt=»Разумков пожелал, чтобы Рождество стало днем единения для украинцев» width=»100%» />

Рождество Христово должно стать днем единения для украинцев.

Об этом написал в Facebook Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Поздравляю всех с Рождеством Христовым! Верю, что в этот день в ваших домах царит мир и согласие. Пусть Рождество станет днем единения, счастья и любви в ваших семьях. С праздником!" — написал глава украинского парламента.

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По материалам: ukrinform.ru