<img class="aligncenter" title="В Михайловском соборе началась Божественная литургия » src=»https://nbnews.com.ua/wp-content/uploads/2020/01/15a10fa950e9e6ee0d604f0a69420591.jpg» alt=»В Михайловском соборе началась Божественная литургия» width=»100%» />

В Свято-Михайловском Златоверхом мужском монастыре началась Божественная литургия.

Об этом в Facebook сообщил предстоятель Православной церкви Украины Епифаний.

"Возглавляю торжественную Божественную литургию по случаю праздника Рождества Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа", — написал Епифаний.

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Трансляция литургии происходит на телеканале Культура UA.

Как сообщал Укринформ, год назад, 6 января 2019 года Украина получила Томос об автокефалии объединенной Православной церкви Украины.

По материалам: ukrinform.ru