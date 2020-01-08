Иранские СМИ опубликовали имена погибших в авиакатастрофе украинцев

Иранское агентство новостей ISNA опубликовало имена украинцев, которые погибли в результате катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" Боинг-737 " в Тегеране.

Об этом говорится на сайте агентства.

В частности, среди погибших числятся:

Ольга Кобюк

Елена Малахова

Алексей Наумкин

Игорь Матков

Денис Лихно

Сергей Хоменко

Екатерина Статник

Марина Микитюк

Валерия Овчарук

Владимир Гапоненко

Юлия Сологуб

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Как сообщал Укринформ, в среду, 8 января, ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому времени) после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании МАУ, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

По данным СНБО, на борту самолета находились 177 человек: 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.

Фото: AA

По материалам: ukrinform.ru