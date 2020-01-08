Родственникам погибших в Иране украинцев предоставят всю необходимую помощь — МИД

Министерство иностранных дел Украины выражает соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе возле Тегерана и обещает оказывать им всю необходимую поддержку и помощь.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

"В связи с катастрофой самолета Boeing-737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который выполнял 8 января 2020 года рейс PS 752 Тегеран-Киев, Министерство иностранных дел Украины выражает искренние соболезнования родным и близким погибших… Украина будет оказывать всю необходимую поддержку и помощь родственникам и близким погибших граждан Украины", — говорится в сообщении.

В МИД напомнили, что для получения оперативной информации и консульской поддержки они могут обращаться по телефону оперативно-кризисной группы Департамента консульской службы МИД Украины +380 44 238 16 57.

Читайте также: Катастрофа украинского самолета в Иране: МИД открыло "горячую линию"

Во внешнеполитическом ведомстве также подчеркнули, что Украина готова максимально включиться в расследование причин катастрофы в соответствии с нормами международного права, в частности Чикагской конвенции.

Как сообщал Укринформ, в среду, 8 января, ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому времени) после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

Читайте также: Украина будет добиваться максимально открытого расследования авиакатастрофы в Иране

По данным СНБО, на борту самолета было 177 человек: 168 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них 11 украинцев — двое пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Большинство погибших в авиакатастрофе украинского самолета в Тегеране являются гражданами Ирана (82) и Канады (63). Среди погибших также было 10 граждан Швеции, 4 — Афганистана, и по трое граждан ФРГ и Великобритании.

Фото: АА

По материалам: ukrinform.ru