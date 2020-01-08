Трагедия в Тегеране: вице-президент МАУ заявляет, что ошибка экипажа — минимальная

На рейсе Тегеран-Киев, который разбился в Иране, работал усиленный экипаж, имеющий высокую подготовку.

Об этом на брифинге в аэропорту "Борисполь" заявил вице-президент компании "Международные авиалинии Украины" Игорь Сосновский, сообщает корреспондент Укринформа.

"Учитывая сложность самого рейса, продолжительность рейса, на самолете был усиленный экипаж. Экипаж отдыхал в гостинице Тегерана перед вылетом. Зная, что Тегеран не является простым аэропортом, наши все подготовки всего летного состава на Боинге-737 последние несколько лет проводят исключительно в аэропорту Тегерана. Поэтому в процессе проверок проверяется мастерство летчика, именно для того, чтобы оценить их действия именно в аварийной ситуации. Имея данные на сегодняшний день, что самолет набрал 2400 метров высоту, ошибка экипажа минимальна, мы ее просто не предполагаем. Учитывая их опыт, очень сложно сказать, что там могло быть что-то с экпажем", — сказал Сосновский.

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По словам Сосновского, командир экипажа Владимир Японенко имел опыт налета 11600 часов, почти весь на Boeing-737, инструктор Алексей Наумкин, который находился в составе усиленного экипажа, — 12 тыс. часов налета, в том числе 6600 часов на Boeing-737, второй пилот Сергей Хоменко — 7600 часов налета на Boeing-737.

На самолете также было 6 бортпроводников.

В свою очередь президент МАУ Евгений Дыхне добавил, что представители авиакомпании уже начинают работать с семьями и родственниками погибших на борту украинского самолета в Иране.

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"Мы вывесим список пассажиров, и начнем работать с украинцами, с родственниками членов экипажа, пассажиров. Вся информация будет передана посольством тех стран, которые были на борту, для работы с ними. Также наши представители уже начали работу в аэропоррту Тегерана с родственниками пассажиров этого рейса", — сказал он.

Как сообщал Укринформ, в среду, 8 января, ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому времени) после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

По данным СНБО, на борту самолета было 177 человек: 168 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди погибших 11 украинцев — двое пассажиров та девять членов экипажа. Также, по данным МИД Украины, среди погибших граждане Ирана (82 человек), Канады (63), Швеции (10), Афганистана (4), ФРГ (4), Великобритании (3).

Фото: АА

По материалам: ukrinform.ru