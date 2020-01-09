Убийство журналиста Сергиенко: домашний арест для обвиняемого в организации обжаловали второй раз

Прокуратура Черкасской области второй раз обжалует решение суда о замене содержания под стражей на домашний арест для обвиняемого в организации убийства журналиста Василия Сергиенко.

Об этом сообщает пресс-служба Черкасской областной прокуратуры.

"После избрания Кропивницким апелляционным судом меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога организатору заказного убийства журналиста Василия Сергиенко, несмотря на позицию государственного обвинения, 08.01.2020 Городищенским районным судом повторно изменена мера пресечения обвиняемому в особо жестоких преступлениях — из содержания под стражей на круглосуточный домашний арест с применением электронного средства контроля. Прокуратура Черкасской области категорически не согласна с решением суда в части изменений обвиняемому меры пресечения, и поэтому, занимая принципиальную позицию, прокурорами в уголовном производстве 09.01.2020 на данное судебное решение внесена апелляционная жалоба", — говорится в сообщении.

В прокуратуре напомнили, что 16 мая 2017 года сотрудниками Главного управления Национальной полиции в Черкасской области и Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины под процессуальным руководством прокуратуры Черкасской области во время проведения комплекса следственных и оперативно-розыскных мероприятий в г. Киев задержан 47-летний местный житель, который подозревается в организации резонансного похищения и убийства журналиста Василия Сергиенко. Долгое время злоумышленник скрывался от следствия и находился в розыске.

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В настоящее время судебное разбирательство продолжается, его ход находится на контроле прокуратуры области.

Как сообщал Укринформ, журналист Василий Сергиенко был одним из лидеров Евромайдана в Корсунь-Шевченковском. 4 апреля 2014 года его похитили со двора собственного дома. На следующий день тело нашли в лесу со следами пыток.

По подозрению в деле Сергиенко задержали пятерых человек. Владимиру Горбенко, Валентину Завражину и Роману Недибалюку инкриминируют похищение журналиста, Владимиру Воронкову — убийство. Владельца киевского спортклуба «Тай» Вадима Мельника обвиняют в организации преступления. Еще двое фигурантов дела находятся в розыске.

22 августа 2019 года Мельнику изменили меру пресечения из содержания под стражей на круглосуточный домашний арест, позволив посещать медицинские учреждения. 14 ноября 2019 года Кропивницкий апелляционный суд принял решение о его повторном взятии под стражу.

Ранее Городищенский районный суд отпустил под домашний арест Горбенко и Недибалюка.

По материалам: ukrinform.ru