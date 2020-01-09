Заседание Постсовета ОБСЕ началось с соболезнований родным жертв катастрофы самолета МАУ

Первое заседание Постоянного совета ОБСЕ в 2020 году началось в четверг, 9 января, с выражения соболезнования родным и близким жертв авиакатастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" (МАУ) рейса PS752.

Об этом сообщает собственный корреспондент Укринформа с места 1254-го специального заседания Постсовета ОБСЕ во дворце Хофбург в Вене.

"От всех нас позвольте выразить потрясение и глубокую скорбь в связи с трагедией с украинским самолетом на пути из Тегерана в Киев. Я бы хотел выразить соболезнования родным и близким жертв, многие из которых являются гражданами стран, представленных в этом зале", — заявил перед открытием заседания новый Действующий председатель ОБСЕ, премьер-министр, министр по вопросам Европы и иностранных дел Албании Эди Рама.

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Как сообщал Укринформ, 8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

Заседание Постоянного совета ОБСЕ / Фото: Василий Короткий, Укринформ

По материалам: ukrinform.ru