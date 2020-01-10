Более 140 пассажиров рейса EG275 авиакомпании Ernest Airlines из Неаполя (Италия) в Киев почти сутки ожидают свой рейс.

Об этом заявила одна из пассажирок рейса в Facebook.

"Сейчас я являюсь частью группы по 140+ человек пассажиров авиарейса EG275 авиакомпании ERNEST airlines из Неаполя в Киев. Рейс задерживается уже почти на сутки без четких объяснений. Есть пассажиры, которые ждут в аэропорту с 7 января с другой рейсами авиакомпаний ERNEST, а также пассажиры другого рейса из Рима", — рассказывает пассажирка.

По ее словам, в настоящее время никакой информации относительно рейса пассажиры не получили, также нет связи с украинским консульством и посольством в Италии.

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Как сообщал Укринформ, итальянская авиакомпания Ernest Airlines начала свою деятельность в 2017 году.

29 декабря 2019 года авиационные власти Италии ENAC объявила о прекращении действия лицензии лоукостера Ernest Airlines на перевозку пассажиров и грузов с 13 января 2020 года.

Более 140 пассажиров почти сутки не могут вылететь из Неаполя в Киев / Фото: facebook / Poli Poli

Авиаперевозчику запретили продажу билетов, однако, дали возможность выполнить перелеты в пиковый период перевозок в новогодние праздники с целью защиты пассажиров, которые уже имеют купленные билеты.

5 января компания отменила четыре рейса из Украины: EG 544 из Одессы в Рим, 6 января — рейсы EG 236 из Киева в Рим, EG 498 из Киева в Милан и EG 278 из Львова в Неаполь.

По материалам: ukrinform.ru