Для расследования авиакатастрофы в Тегеране понадобится около двух лет

Общество
Христина Качоровська0
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Об этом рассказал официальный представитель власти Ирана.

Он отметил, что на расследования авиакатастрофы с самолетом МАУ в небе над Тегераном может занять от 1 до 2 лет, сообщает «НБН«.

Также сообщается, что для расшифровки черных ящиков понадобится около двух месяцев и Иран хочет самостоятельно провести данную расшифровку.

Но при этом власти Ирана не отрицают, что если понадобится то отправят данные черных ящиков в Украину, Францию, Канаду или Россию.

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Напомним, ранее мы писали, что самолет МАУ был сбит иранской ракетой.


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