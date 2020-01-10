Для расследования авиакатастрофы в Тегеране понадобится около двух лет

Об этом рассказал официальный представитель власти Ирана.

Он отметил, что на расследования авиакатастрофы с самолетом МАУ в небе над Тегераном может занять от 1 до 2 лет, сообщает «НБН«.

Также сообщается, что для расшифровки черных ящиков понадобится около двух месяцев и Иран хочет самостоятельно провести данную расшифровку.

Но при этом власти Ирана не отрицают, что если понадобится то отправят данные черных ящиков в Украину, Францию, Канаду или Россию.

Напомним, ранее мы писали, что самолет МАУ был сбит иранской ракетой.