Для расследования авиакатастрофы в Тегеране понадобится около двух лет
Об этом рассказал официальный представитель власти Ирана.
Он отметил, что на расследования авиакатастрофы с самолетом МАУ в небе над Тегераном может занять от 1 до 2 лет, сообщает «НБН«.
Также сообщается, что для расшифровки черных ящиков понадобится около двух месяцев и Иран хочет самостоятельно провести данную расшифровку.
Но при этом власти Ирана не отрицают, что если понадобится то отправят данные черных ящиков в Украину, Францию, Канаду или Россию.
Напомним, ранее мы писали, что самолет МАУ был сбит иранской ракетой.