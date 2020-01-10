Руководитель для НСЗУ: в следующий этап конкурса прошли семь кандидатов

К собеседованию с Комиссией высшего корпуса по вопросам государственной службы допущены 7 претендентов на должность председателя Национальной службы здоровья Украины.

Соответствующий перечень кандидатов обнародован на сайте Национального агентства по вопросам государственной службы.

Так, по итогам тестирования кандидатов на должность главы Нацслужбы здоровья к собеседованию с Комиссией высшего корпуса по вопросам госслужбы допущено 7 кандидатов: в.и.о. НСЗУ Оксану Мовчан, заместителя председателя НСЗУ Наталию Рябцеву, главу департамента договорной работы НСЗУ Андрея Виленского, заместителя председателя Черновицкой ОГА Василия Гостюка, предпринимательницу Марину Алтухову, а также экс-заместителя директора госпредприятия "Комитет по гигиеническому регламентированию Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины" Юлия Хомутовского и руководителя организации Revival Institute for Future Вадима Аристова.

Не прошел этап тестирования народный депутат 7 и 8 созывов Андрей Шипко.

Как сообщает корреспондент Укринформа, председатель НАГС Александр Стародубцев в комментарии журналистам отметил, что на собеседовании состоится оценивание компетенций претендентов.

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"На собеседовании мы оцениваем четыре компетенции: лидерство, коммуникация, ориентация на результат и стрессоустойчивость. Есть общий рейтинг — результаты собеседования, сколько человек набрал баллов на тестировании. По рейтингу формируется шорт-лист до пяти человек, который отправляется субъекту назначения. Претендентов приглашают на собеседование к министру, и министр уже проверяет опыт, добропорядочность и планы на должности", — сказал Стародубцев.

Он добавил, что НАГС подписало меморандум с НАБУ, и претенденты, которых будут направлять на собеседование к субъекту назначения, будут проходить проверку НАБУ, результаты которой будут предоставляться Кабмину и субъекту назначения.

Стародубцев также сообщил, что собеседование Комиссии с претендентами на должность главы НСЗУ может состояться в течение двух недель.

"Были праздники, сейчас большая очередь. Думаю, что собеседование с комиссией НАГС не дольше, чем две недели ", — сказал Стародубцев.

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Как сообщал Укринформ, 9 января состоялось тестирование претендентов на должность председателя Национальной службы здоровья. Кандидаты проходили тестирование на знание законодательства, абстрактное мышление, знание иностранного языка.

Должность председателя Национальной службы здоровья Украины вакантна с ноября 2019 года, когда тогдашний руководитель Олег Петренко подал в отставку.

Национальная служба здоровья Украины осуществляет выплаты медицинским учреждениям по предоставлению гражданам Украины медицинских услуг согласно Программе медицинских гарантий. На 2020 год бюджет Программы медицинских гарантий составляет 72 млрд грн.

По материалам: ukrinform.ru