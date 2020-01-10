США передали Украине данные по авиакатастрофе в Иране

Об этом сообщил глава украинского МИД Вадим Пристайко.

По его данным, президент Украины провел встречу с представителями посольства США в Украине и последние передали Зеленскому данные о недавней авиакатастрофе в небе на Тегераном.

Об этом сообщает «НБН«.

«Вместе с президентом Украины провели важную встречу с представителями США, в том числе послом США в Украине Кристиной Квин. В ходе встречи получили важные данные, которые передадим на обработку нашим специалистам. Также ждем переговоров Владимира Зеленсокго и Госсекретаря США».

Переговоры, по данным Пристайко, пройдут уже сегодня, 10 января, в 15:00.

Разом з Президентом Володимиром Зеленським зустрілися з представниками США, зокрема із керівницею Посольства в Україні Крістіною Квін. Отримали важливі дані, які будуть опрацьовані нашими фахівцями. Очікуємо розмови @ZelenskyyUa з Держсекретарем США @SecPompeo о 15:00. — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) January 10, 2020

Напомним, ранее в США заявили, что самолет МАУ был сбит иранской ракетой.