США передали Украине данные по авиакатастрофе в Иране

Важное Общество
Христина Качоровська0
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Об этом сообщил глава украинского МИД Вадим Пристайко.

По его данным, президент Украины провел встречу с представителями посольства США в Украине и последние передали Зеленскому данные о недавней авиакатастрофе в небе на Тегераном.

Об этом сообщает «НБН«.

«Вместе с президентом Украины провели важную встречу с представителями США, в том числе послом США в Украине Кристиной Квин.

В ходе встречи получили важные данные, которые передадим на обработку нашим специалистам. Также ждем переговоров Владимира Зеленсокго и Госсекретаря США».

Переговоры, по данным Пристайко, пройдут уже сегодня, 10 января, в 15:00.

Напомним, ранее в США заявили, что самолет МАУ был сбит иранской ракетой.


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