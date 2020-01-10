В декабре зафиксировали девять случаев физической агрессии в отношении журналистов — НСЖУ

В Украине в декабре зафиксировано 9 случаев физической агрессии в отношении журналистов, большинство пострадавших – женщины.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга "Индекс физической безопасности журналистов Украины", сообщает Национальный союз журналистов Украины.

"В декабре зафиксированы 9 инцидентов с применением силы против работников медиа. Чаще всего физическая агрессия к работникам СМИ применялась в Киеве — 7 случаев, а также во Львове и области — 2. В большинстве инцидентов пострадали женщины — пять журналисток стали жертвами атак", — говорится в сообщении.

По данным НСЖУ, одними из самых резонансных стали два инцидента с участием правоохранителей, во время которых пострадали фотокорреспондент Радио Свобода Сергей Нужненко и журналистка и оператор hromadske.ua Виктория Рощина и Алексей Никулин. В частности, во время митинга под Верховной Радой вследствие столкновения у Сергея Нужненко — ушиб правой руки, многочисленные синяки, разбиты очки и повреждена профессиональная камера.

"Викторию Рощину и Алексея Никулина забрызгали слезоточивым газом, который применили в столкновениях между спецназовцами и митингующими. Также у журналистки из рук выбили телефон, когда она снимала противостояние. Кроме того, в сторону журналистов летели палки от палаток, которые протестующие хотели установить у здания парламента", — отмечается в сообщении.

Кроме того, по данным НСЖУ, четверо журналистов пострадали 24 декабря во время освещения судебного заседания по делу об убийстве Павла Шеремета: Алла Жизневская, журналистка телеканала ZIK; Юлия Корзун, журналистка издания Страна.ua; Антонина Белоглазова и Дмитрий Кучер — журналисты издания «Правовой контроль».

В Национальном союзе журналистов отмечают, что в большинстве декабрьских случаев препятствования журналистской деятельности по обращениям пострадавших полиция оперативно открывала соответствующие уголовные производства.

"Показательны оперативные действия следователей Национальной полиции, которые объявили подозрение одному из нападавших на журналистов, освещавших судебный процесс по делу об убийстве Павла Шеремета в конце декабря. В то же время оперативного открытия производств за препятствование журналистской деятельности все же недостаточно. Главный результат, которого мы все ждем, — это реальное наказание нападавших. Также по линии МВД должен идти четкий сигнал спецназовцам — во время митингов или беспорядков журналистов не трогать", — отметил председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

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Как сообщалось, "Индекс физической безопасности журналистов" — это ежемесячный мониторинг фактов физической агрессии к журналистам в Украине. "Индекс …" определяют совместно НСЖУ и партнеры: ОО "Информационная безопасность", ОО "Платформа прав человека", Академия украинской прессы и Институт развития региональной прессы.

По материалам: ukrinform.ru