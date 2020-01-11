Турчинов сообщил, что за сбитый украинский «Боинг» должна отвечать Россия – мотивы обвинения

Бывший секретарь СНБО Украины Александр Турчинов сообщил о том, что Российская Федерация продолжает оказывать системную поддержку терроризму. Он считает, что украинский МАУ сбила российская ракета, а Кремль, тем временем, пытался дезинформировать мировую общественность.

Об этой написал Александр Турчинов на своей официальной страничке в «Фейсбуке», передает издание «НБН».

«На сегодняшний день Иран подтвердил то, что именно он ответственен за расправу над пассажирами украинского самолета. Виновники этой ужасной трагедии должны быть наказаны соответствующим образом. Родные и близкие погибших нуждаются не только в сочувствии международной общественности, но также и в справедливости», — написал Турчинов в самом начале.

После этого Турчинов сказал, что этот «Боинг» стал уже вторым судном, который уничтожила ракета российского производства. По его словам, руководство Кремля пыталось всеми силами поддержать Иран и поэтому оно должно ответить перед всеми.

За збитий український “Боїнг” повинно відповідати не тільки керівництво Ірану, але і РФСьогодні керівництво Ірану… Gepostet von Олександр Турчинов am Samstag, 11. Januar 2020

Напомним, в России готовы официально признать Польшу страной-агрессором – политолог из РФ выступил с критичным заявлением.