Украинский микроавтобус в России попал в ДТП, есть жертвы

Общество
Таисия Слепцова0
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Украинский микроавтобус в России попал в ДТП, есть жертвы

В Орловской области РФ в результате столкновения микроавтобуса, который зарегистрирован в Украине, и автомобиля погибли три человека, еще семеро получили травмы.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД России.

"На 400-м км автодороги "Крым" водитель Mercedes-Benz, который зарегистрирован в Украине и перевозил семь пассажиров — граждан Украины, в условиях снегопада выехал на полосу, предназначенную для встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Renault Megane, который двигался во встречном направлении" , — сказал собеседник.

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По его словам, в результате ДТП водитель и пассажир Renault Megane и один пассажир Mercedes-Benz погибли, водитель и шесть пассажиров Mercedes получили травмы различной степени тяжести.

По материалам: ukrinform.ru


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