День украинского политзаключенного имеет новый контекст в современной истории — Денисова

День украинского политзаключенного, который отмечается 12 января, имеет новый контекст в современной истории страны.

Об этом в Facebook написала Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

"В современной истории Украины 12 января имеет новый контекст, ведь российская власть продолжает сажать украинцев и крымских татар, которые выступают против оккупационной власти и агрессии Кремля", — отметила Денисова.

Она добавила, что за последние пол года на Родину вернулись десятки украинских политзаключенных и военнопленных. Однако до сих пор в российских тюрьмах и на временно оккупированных территориях содержатся сотни украинских граждан.

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День украинского политзаключенного отмечают с 1975 года по инициативе Вячеслава Чорновила, который призвал противостоять репрессиям и жестокости советского режима. Дату выбрали неслучайно. Ведь три года раньше, 12-14 января 1972-го года, советская власть провела так называемый «генеральный погром». Это были массовые задержания и аресты украинских диссидентов, которые боролись за независимость Украины, а своим творчеством и деятельностью доказывали, что идеология советского человека — это миф. Тогда были арестованы Иван Светличный, Евгений Сверстюк, Василий Стус, Леонид Плющ, Зиновий Антонюк, Иван Дзюба, Вячеслав Чорновил, Михаил Осадчий, Иван Гель, Стефания Шабатура, Ирина Стасив-Калинец. Все они получили 7 лет заключения и 5 лет ссылки за «антисоветскую агитацию и пропаганду».

Как сообщал Укринформ, около 100 граждан Украины, которые незаконно содержатся в заключении в Российской Федерации, провели это Рождество за решеткой.

По материалам: ukrinform.ru