Не стоит надеяться, что РФ признает катастрофу МН17 по примеру Ирана – политолог

Признание Ираном после первоочередного возражения о непреднамеренном уничтожении лайнера МАУ не окажет влияния на позицию Россию по катастрофе малайзийского "Боинга" в небе над Донбассом — Кремль продолжит тактику полного отрицания.

Такое мнение в комментарии собственному корреспонденту Укринформа выразил политолог, лектор Венского университета Антон Шеховцов.

"В отличие от Ирана, который признал факт неумышленного сбивания самолета, Россия будет и в дальнейшем отрицать любую причастность к катастрофе малайзийского "Боинга". Она выигрывает от того, что отрицает любую свою причастность. Это – выигрышная позиция. Ведь мы видим, как западные лидеры пытаются наладить отношения с Россией, потому что они в таком определенном страхе – а что еще Россия выбросит, а потом будет просто так глупо отрицать? Несмотря на все доказательства, которые будут указывать на причастность России к той или иной активности, она будет просто все отрицать. Как это было с Крымом, потом с малайзийским "Боингом" и вторжением на территорию Украины", — прокомментировал эксперт вопрос, могла бы Россия, по примеру Ирана после признания им факта непреднамеренного сбивания лайнера МАУ, взять ответственность за сбитый МН17.

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По его словам, Россия ведет информационно-психологическую войну, "где имеет место отрицание ради отрицания": "Кремль прекрасно понимает, что произошло с МН17, и он знает, что мы все знаем об этом. То есть, это такая информационно-психологическая война, где имеет место отрицание ради отрицания. Надо показать, что режим наглухо идет в отказ, ничего не признает. Такая позиция продлится долго, по крайней мере, пока существует этот режим".

Вместе с тем, считает политолог, Иран не занимается ведением подобных масштабных информационно-психологических войн, поскольку не имеет таких ресурсов, как Россия, и долго скрывать факты не удалось бы.

"Несмотря на то, что есть такая себе политическая война между Ираном и западным миром, она не содержит этот психологический элемент, который есть в арсенале политической войны РФ с Западом. Он отсутствует не потому, что Иран такой честный, а потому, что у Ирана нет таких ресурсов", — убежден Шеховцов.

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По его словам, именно учитывая свои небольшие ресурсы информационно-психологической войны с Западом, Иран был вынужден признать факт уничтожения украинского самолета: "Иран не смог бы длительное время отрицать свою причастность к уничтожению самолета. Думаю, что это произошло прежде всего из-за давления, которое исходит от западных разведок, которые информировали о том, что произошло. Появлялись предварительные результаты расследования, которые показывали повреждения обшивки самолета. Все становилось уже слишком явно. И, думаю, они поняли, что возражать долго было бы очень сложно".

Политолог также обратил внимание на то, что Россия поддерживала первоочередную версию Ирана относительно авиакатастрофы рейса PS752, усиливая нарративы, которые выходили из Тегерана. По его мнению, в дальнейшем возможно продвижение пропагандистской версии о виновности американцев в инциденте, якобы Иран ненавистно сбил украинский лайнер из-за кибератаки США на ПВО и военную инфраструктуру Ирана.

"Уже давно звучит нарратив о том, что в этом вообще виноват Трамп, потому что он убил Сулеймани, чем запустил процесс ответного удара Ирана, и что, в конце концов, из-за ошибки, привело к трагедии с украинским "Боингом". Второй нарратив, который, думаю, будет в ближайшее время развиваться: иранские ПВО совершили эту ошибку из-за того, что на них, или вообще на всю военную инфраструктуру Ирана, была осуществлена кибератака со стороны американцев", — заявил Антон Шеховцов.

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Как известно, утром 8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни потерпел крушение самолет "Международных авиалиний Украины". На его борту находились 176 человек, все они погибли. Среди них 11 украинцев — двое пассажиров и девять членов экипажа. Пассажирами авиалайнера были граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, ФРГ и Великобритании.

Сначала иранская сторона утверждала, что авария произошла из-за технической проблемы самолета и отрицала любые утверждения о возможности уничтожения лайнера ракетой. Впрочем, много свидетельств о повреждении самолета PS752 ракетой уже попали в Интернет. Западные СМИ сообщили, что в украинский самолет, вероятнее всего, попала ракета с произведенной в РФ ракетной системы "Тор-М1". 10 января появились заявления от лидеров США, Канады и Великобритании о возможном уничтожении украинского Boeing.

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Утром 11 января Иран заявил, что украинский пассажирский самолет был случайно сбит иранскими военными. Авиалайнер вылетел из аэропорта, а когда приблизился к засекреченной военной базы, его восприняли как враждебный объект.

Россия с самого начала трагедии поддержала версию Тегерана о технических причинах авиакатастрофы самолета МАУ, а ее пропагандистские ресурсы оправдывали Тегеран, параллельно пытаясь дискредитировать США. Эксперты отмечали, что РФ выгодна эскалация ситуации на Ближнем Востоке, ведь это влияет на рост цен на нефть, а также отвлекает внимание мирового сообщества от агрессии РФ против Украины и других нарушений международного права.

Сама же Россия также причастна к катастрофе пассажирского лайнера — Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявшим рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Он был сбит над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года. На борту авиалайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

Международная следственная группа сообщила, что самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде противовоздушной обороны российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске. В марте 2020 года в Нидерландах должен начаться судебный процесс по этому делу.

Несмотря на многочисленные доказательства, РФ уже шестой год подряд отказывается признавать свою вину в катастрофе МН17 и распространяет различные фейковые версии, перекладывая вину на Украину.

По материалам: ukrinform.ru