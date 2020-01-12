Восстановление мемориалов УПА: в польском Институте нацпамяти назвали условия

Восстановление разрушенных мемориалов Украинской повстанческой армии на юге Польши требует политических решений органов польских властей, а также внесения изменений в нормативные положения о военных захоронениях.

Об этом заявил директор отдела чествования борьбы и мученичества польского Института национальной памяти (ИНП) Адам Сивек, сообщает Dzieje.pl.

По словам Сивека, привлечение ИНП к восстановлению украинских могил в Польше должно базироваться на выработке общей позиции по этому поводу Института вместе с МИД Польши и Министерства культуры и национального наследия страны — органов, которые также отвечают за историческую политику РП. Он добавил, что в этом вопросе важным также является голос воевод Подкарпатского и Люблинского воеводств, на территории которых расположены эти памятники.

Представитель польского ИНП заявил, что это касается исключительно мест захоронения, поскольку символические памятники УПА — "формации, члены которой отвечают за преступления против польского народа на территории Польши, являются абсолютно недопустимыми".

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Cивек проинформировал, что в Польше нет нормативных положений, которыми бы регламентировался статус захоронения бойцов УПА.

Представитель ИНП также сообщил, что на территории Польши находится 70-80 украинских захоронений, часть которых относится к УПА.

Сивек отметил, что закон об ИНП Польши уже много раз дополнялся, но этими поправками не учитывались захоронения УПА.

Как сообщалось, в течение 2014-2017 годов на юге Польши неизвестными лицами были уничтожены или повреждены около десяти памятников УПА. До сих пор ни один из них не восстановлен. После уничтожения памятника на кладбище в Грушовичах вблизи Перемышля в 2017 году Украина заблокировала проведение польской стороной поисково-эксгумационных работ.

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В то же время по распоряжению Президента Украины Владимира Зеленского в ноябре прошлого года были разблокированы для польской стороны поисково-эксгумационные работы. При этом Киев выразил надежду, что Варшава решит вопрос с восстановлением легальных мест памяти украинцев в Польше, которые были уничтожены или повреждены несколько лет тому назад.

По материалам: ukrinform.ru