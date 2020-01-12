Задержали подозреваемых в убийстве Амины Окуевой

Правоохранители задержали подозреваемых в убийстве украинского врача, общественной активистки, военнослужащего Амины Окуевой и ранении ее мужа Адама Осмаева.

Об этом сообщает прокуратура Киевской области на своей странице в Facebook.

"Благодаря слаженной работе полиции Киевской области и прокуратуры области сегодня задержаны исполнители дерзкого убийства Амины Окуевой и покушения на убийство Адама Осмаева. На счету преступников еще два заказных убийства, совершенных в сентябре 2016 года и в январе 2019 года, которые также раскрыты. В настоящее время следственные действия продолжаются, проводятся мероприятия по задержанию всех участников преступной организации и установлению заказчиков", — говорится в сообщении.

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Как сообщалось, 30 октября 2017 года у поселка Глеваха Киевской области неизвестные открыли огонь по участникам Революции достоинства и войны на востоке Украины. От прицельных выстрелов из автоматического оружия Окуева погибла, Осмаев получил ранения

По материалам: ukrinform.ru