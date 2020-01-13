СБУ выяснила, кто угрожал Генконсулу Польши во Львове

Служба безопасности Украины установила лиц, которые по электронной почте присылали угрозы Генконсульству Польши во Львове от имени местных журналистов.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что угрозы осуществляли двое львовян, которые занимаются противоправным изготовлением польских документов для граждан Украины. Они оформляли заказчикам "Карту поляка" на основании фальшивых справок об участии граждан Украины в деятельности организаций польского национального меньшинства", — говорится в сообщении.

Отмечается, что после обнародования в местных СМИ материалов, уличающих незаконный механизм, злоумышленники решили отомстить журналисту. Они зарегистрировали электронный ящик, с которого в Генконсульство и в польскую общину Львова начали поступать угрозы якобы от имени автора журналистских расследований.

В ходе обысков, проведенных в доме фигурантов дела, правоохранители обнаружили ноутбук, мобильные телефоны, банковские карточки и более 30 тысяч евро. В ноутбуке злоумышленников сотрудники Службы обнаружили доказательства, что именно на нем готовили и присылали письмо от имени журналиста, с угрозами в адрес польского Генконсульства. На ПК хранились и новые письма с угрозами, в частности, непосредственно консулу Республики Польша во Львове.

Читайте также: МИД приглашал посла Польши в Украине из-за "исторических" заявлений

Сейчас продолжаются следственно-оперативные действия для установления всех лиц, причастных к противоправной деятельности по ч. 2 ст 129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины.

Фото: www.ssu.gov.ua

По материалам: ukrinform.ru