В расследовании убийства Окуевой появился новый подозреваемый

Работники правоохранительных органов задержали подозреваемого, которого считают возможным организатором и пособником в убийстве активистки Амины Окуевой.

Об этом начальник Главного управления полиции в Киевской области Андрей Небытов заявил на брифинге по задержанию подозреваемых в убийстве Амины Окуевой и ранении ее мужа Адама Осмаева 13 января в Киеве, сообщает корреспондент Укринформа.

"Вчера у нас появился подозреваемый, организатор, пособник в совершении этого убийства. Он обоснованно подозревается, сейчас ему объявляется подозрение о совершении именно этого преступления ", — сказал Небытов.

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По его словам, следствие считает убийство Окуевой заказным, и задержанный является членом преступной организации, в отношении которых открыто уголовное производство за совершение заказных убийств.

"Этот человек родился в Дагестане, еще в Советском Союзе, сейчас уже в течение длительного срока — гражданин Украины, конкретный вид деятельности не определен", — сказал Небытов.

Руководитель полиции Киевщины добавил, что сейчас следствие изучает деятельность группы, в которой находился подозреваемый, не только в пределах Украины, но и за рубежом, в том числе и в странах Евросоюза.

"Мы исследуем их деятельность в странах ЕС, где они могли и встречаться с совершенно разными гражданами", — уточнил Небытов.

Как сообщалось, в воскресенье, 12 января, прокуратура Киевской области заявила о задержании подозреваемых в убийстве Окуевой и покушении на убийство ее мужа Осмаева. Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что речь идет о "группе киллеров, которые обоснованно подозреваются в ряде убийств, в том числе и Окуевой".

По словам Авакова, ДНК одного из задержанных совпало с ДНК на оружии, брошенном на месте преступления.

Позже глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что в состав группы в целом входило семь человек, часть из них по подозрению в двух убийствах задержали в сентябре 2019 года. По его словам, один из задержанных подозреваемых в убийстве Окуевой — организатор этого преступления.

Амина Окуева погибла 30 октября 2017 года, когда неизвестные возле поселка Глеваха Киевской области обстреляли автомобиль, в котором она ехала со своим мужем Осмаев.

По материалам: ukrinform.ru