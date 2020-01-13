Убийство Окуевой: полиция проверила десятки людей на совпадение следов ДНК на оружии

В течение последних двух лет полиция проверила десятки людей на совпадение ДНК, следы которой обнаружили на оружии, из которого убили общественную активистку Амину Окуеву.

Об этом проинформировал на пресс-конференции председатель Нацполиции Игорь Клименко, сообщает Укринформ.

"После двух лет напряженного труда, а нами были проверены десятки людей, в том числе члены организованных преступных группировок, которые были в поле зрения Нацполиции, в сентябре 2019 года оперативники Киевской области задержали преступную группу, которая подозревается в совершении ряда резонансных преступлений, убийств. И ДНК одного из участников этой группы полностью совпали со следами, которые были на оружии, из которого стреляли по автомобилю, где находилась Амина Окуева", — рассказал Клименко.

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Как сообщалось, в воскресенье, 12 января, прокуратура Киевщины заявила о задержании подозреваемых в убийстве Амины Окуевой и покушении на убийство её мужа Адама Осмаева.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что речь идет о "группе киллеров, которые обоснованно подозреваются в ряде убийств, в том числе и Окуевой".

По словам Авакова, ДНК одного из задержанных совпало с ДНК на оружии, брошенном на месте преступления.

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Позднее председатель Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что в состав группы в целом входили семь человек, часть из них по подозрению в двух убийствах задержали в сентябре 2019 года.

Клименко добавил, что один из задержанных подозреваемых в убийстве общественной активистки и военнослужащего Окуевой — организатор этого преступления.

Амина Окуева погибла 30 октября 2017 года, когда неизвестные возле поселка Глеваха Киевской области обстреляли автомобиль, в котором она ехала со своим мужем Осмаевым.

По материалам: ukrinform.ru