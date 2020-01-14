Аваков встретился с мамой убитой активистки Окуевой

Министр внутренних дел Арсен Аваков встретился с Ириной Каминской — мамой убитой украинской активистки, добровольца и лейтенанта полиции полка особого назначения «Киев» Амины Окуевой.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины в Facebook.

"Арсен Аваков встретился с мамой убитой украинской активистки, добровольца и лейтенанта полиции полка особого назначения «Киев» Амины Окуевой. Встреча состоялась по просьбе Ирины Каминской. С разрешения следователя министр проинформировал пострадавшую сторону о ходе дела", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что предоставленная информация убедила Каминскую в том, что следствие работает в правильном направлении.

"То, что я услышала сегодня, заверило меня, что следствие работает в правильном направлении и что никто не даст спуска этим людям, все виновные будут наказаны. Пока мы помним наших героев, страна имеет право на существование», — сказала она.

Как сообщалось, 12 января, прокуратура Киевской области заявила о задержании подозреваемых в убийстве Амины Окуевой и покушении на убийство ее мужа Адама Осмаева. Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что речь идет о "группе киллеров, которые обоснованно подозреваются в ряде убийств, в том числе и Окуевой". По словам Авакова, ДНК одного из задержанных совпало с ДНК на оружии, брошенном на месте преступления.

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Позже глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что в состав группы в целом входили семь человек, часть из них по подозрению в двух убийствах задержали в сентябре 2019 года. Клименко добавил, что один из задержанных, подозреваемых в убийстве общественной активистки и военнослужащего Амины Окуевой, — организатор этого преступления.

Амина Окуева погибла 30 октября 2017 года, когда неизвестные возле поселка Глеваха Киевской области обстреляли автомобиль, в котором она ехала со своим мужем Адамом Осмаевым.

Фото: МВД, Фейсбук

По материалам: ukrinform.ru