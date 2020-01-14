Парень из Запорожья одел на свой половой орган гайку: Чтобы снять её, пришлось вызывать спасателей

Мотивы своего поступка молодой человек раскрывать не стал.

Довольно странный случай произошел в городе Запорожье: молодой человек, по неизвестным причинам, одел на свой половой орган гайку.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Факты«.

Но такая манипуляция привело к тому, что пенис парня сильно опух и снять гайку самостоятельно он уже не смог. Со своей проблемой он обратился ко врачам, но те также не нашли способ снять гайку и решили провести хирургическое вмешательство.

Но когда врачи уже готовились к операции, они обратились за помощью к спасателям «Кобры».

Замглавы «Кобры» Эдуард Нехорошев поведал, что с помощью специальных инструментов они распилили гайку. Во время данных манипуляций мужчина находился под наркозом.

Напомним, ранее мы писали, что в запорожье задержали злоумышленника, который с ножом напал на женщину.