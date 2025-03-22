Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения и материалы, обнародованные в Telegram-каналах руководителя Запорожской областной военной администрации (ОВА) Ивана Федорова и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС), в результате очередного военного преступления страны-агрессора, есть раненые и погибшие.

Исходя из слов Федорова, раненые в результате вражеского удара не прекращают обращаться за медицинской помощью с ожогами, минно-взрывными травмами и контузиями: одна женщина находится в крайне-тяжелом состоянии, у шести человек — состояние средней тяжести.

Также, вечерняя вражеская атака унесла три жизни: пока известно о погибших 20-летней и 17-летней женщинах и 14-летней девочке.

«Чрезвычайники» добавили: суммарно травмированы 13 человек (среди пострадавших 9-месячный младенец), однако, количество пострадавших может возрасти.

Ликвидированы пожары: в ресторане (на площади 70 квадратных метров), в дачном доме, детсаде, и квартирах в 9-этажке (на площади 30 квадратных метров). Обстрелом разрушены один и повреждены два частных жилых домовладения, а взрывной волной и обломками посечены соседние здания.

Все к ведению поисково-спасательных работ привлекалось 63 специалиста ГСЧС и 16 единиц техники.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в ВСУ сообщали, у каких населенных пунктов Запорожской области РФ активизировала наступление.