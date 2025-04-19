Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения, обнародованные в официальном Telegram-профиле главы Запорожской ОВА Ивана Федорова, «вторая армия мира» нанесла два удара беспилотниками по областному центру.

Исходя из слов Федорова, вследствие вышеописанной атаки, пожар охватил территорию местного автотранспортного предприятия. На текущий момент, специалисты-спасатели не прекращают работу над ликвидацией последствий вражеских обстрелов.

Еще один идентичный удар «Шахедами» пришелся по селу Магдалиновка, расположенному на территории пригородного Запорожского района: здесь взрывной волной и фрагментами дронов-камикадзе повреждены жилые домовладения, гараж и автотранспортное средство.

Также, 74-летний мужчина получил ранения различной степени тяжести в результате вражеской атаки на Запорожский район.

Чиновник добавил — на протяжении минувших 24 часов, путинские войска нанесли 328 ударов по 12 населенным пунктам на Запорожье.

Ранее наш информационный портал писал о том, что армия Путина на 85 процентов уничтожила гражданскую инфраструктуру Купянска.