Представители Украины, Канады и Ирана обсудили катастрофу самолета МАУ

Представители авиационных властей Украины, Канады и Ирана встретились в Тегеране, чтобы обсудить расследование катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины".

Об этом сообщает The New York Times.

"Представители органов гражданской авиации из Ирана, Украины и Канады во вторник провели совещание в Тегеране по поводу расследования аварии украинского авиалайнера в Иране на прошлой неделе, сообщает иранское государственное телевидение", — говорится в сообщении.

Подробности того, о чем они говорили, не уточняются.

Ранее стало известно, что встреча глав МИД пяти стран, чьи граждане погибли в авиакатастрофе самолета МАУ в Тегеране, пройдет в Лондоне в четверг, 16 января.

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Как сообщал Укринформ, утром 8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни потерпел крушение самолет "Международных авиалиний Украины". На его борту находились 176 человек, все они погибли. Среди них 11 украинцев — двое пассажиров и девять членов экипажа. Пассажирами авиалайнера также были граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, ФРГ и Великобритании.

Иранская сторона утверждала, что авария произошла в результате технической проблемы самолета. Зато американские СМИ со ссылкой на официальных представителей США сообщали, что в украинский самолет, скорее всего, попала ракета изготовляемой в РФ ракетной системы "Тор-М1".

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Утром 11 января Иран заявил, что украинский пассажирский самолет был случайно сбит иранскими военными. Авиалайнер вылетел из аэропорта, а когда приблизился к засекреченной военной базе, его приняли за вражеский объект.

Фото: АА

По материалам: ukrinform.ru