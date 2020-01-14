Расстрелы на Институтской: суд объявил отвод новых прокуроров

Святошинский районный суд Киева принял решение об отводе новой группы прокуроров по делу экс-беркутовцев, которые обвиняются в расстрелах на Институтской в ​​Киеве в феврале 2014 года.

О таком решении объявил во вторник, 14 января, судья Сергей Дьячук, сообщает корреспондент Укринформа.

"Суд считает отвод подлежащим удовлетворению. Суд принял заявление Закревской удовлетворить", — сказал Дьячук.

Такое решение присутствующие в зале суда потерпевшие по делу встретили аплодисментами.

Далее суд перешел к объявлению отдельных заявлений и обсуждению вопроса возможности дальнейшего судебного разбирательства.

Как сообщалось, 14 января на заседании Святошинского райсуда по рассмотрению дела о расстрелах на Институтской в ​​Киеве 20 февраля 2014 года представитель потерпевших Евгения Закревская заявила отвод вновь назначенным прокурорам по делу.

Читайте также: Расстрелы на Институтской: суд продолжает рассмотрение дела

По делу о расстрелах на Институтской, которое рассматривает Святошинский райсуд, обвиняемыми являются пятеро бывших сотрудников спецподразделения "Беркут": Павел Аброськин, Сергей Зинченко, Александр Маринченко, Сергей Тамтура и Олег Янишевский. Им инкриминируют превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, умышленное убийство и причинение телесных повреждений активистам Майдана.

В конце декабря 2019 года по постановлению генпрокурора Руслана Рябошапки была изменена группа прокуроров по делу. Рябошапка объяснил, что это необходимо, «ввиду изменения структуры и штатного расписания Генеральной прокуратуры Украины, с целью быстрого, полного и беспристрастного судебного разбирательства уголовного производства, обеспечения надлежащего поддержания публичного государственного обвинения в суде».

Читайте также: Новым прокурорам по делу Майдана заявили отвод

В то же время 28 декабря 2019 года Киевский апелляционный суд вынес решение об изменении меры пресечения на личные обязательства пяти экс-беркутовцам по делу о расстрелах на Институтской.

На следующий день, 29 декабря, на КПВВ "Майорское" Донецкой области состоялся обмен пленными, в ходе которого этих пятерых экс-бойцов спецподразделения "Беркут" передали на оккупированную Россией территорию Донбасса.

Фото: Радио Свобода

По материалам: ukrinform.ru