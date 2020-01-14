С начала эпидсезона от гриппа умерли пятеро украинцев

Общество
Таисия Слепцова0
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С начала эпидсезона от гриппа умерли пятеро украинцев

В Украине с начала эпидемического сезона от осложнений гриппа умерли пятеро человек.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава в Facebook.

"С октября 2019 года по 12 января 2020 года от осложнений гриппа умерли 5 взрослых: две женщины и трое мужчин. Трое умерших зарегистрированы в Житомирской области, по одному в Тернопольской и в Запорожской. Никто из умерших не был привит от гриппа. Первый летальный случай зафиксирован 31 декабря", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что с 31 сентября по 12 января заболели 2,2 млн человек (5,8% населения), из них 1,5 млн — дети (68% от всех больных). Госпитализированы 61 842 человека.

По материалам: ukrinform.ru


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