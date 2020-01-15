В “Голосе Украины” опубликован закон об усилении соцзащиты лиц с инвалидностью вследствие войны

В парламентской газете "Голос Украины" опубликован закон об усилении социальной защиты лиц с инвалидностью вследствие войны.

Закон № 431-IX "О внесении изменения в статью 13 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты" относительно усиления социальной защиты отдельных категорий лиц с инвалидностью вследствие войны" также обнародован на сайте издания.

Документ повышает уровень социальной защиты всех категорий участников антитеррористической операции (АТО) и лиц, принимавших участие в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, в частности из числа волонтеров и добровольцев, и участников боевых действий на территории других государств, которые признаны лицами с инвалидностью в результате войны.

Закон, в частности, предоставляет им право на бесплатную медицинскую помощь в учреждениях здравоохранения Министерства обороны Украины, СБУ, Службы внешней разведки, Государственной службы специальной связи и защиты информации, МВД и других центральных органов исполнительной власти, которые осуществляют руководство военными формированиями .

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Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования, и вводится в действие с 1 января 2021 года.

Как сообщал Укринформ, Верховная Рада приняла этот закон 20 декабря 2019 года, а 13 января 2020 года его подписал Президент Владимир Зеленский.

По материалам: ukrinform.ru