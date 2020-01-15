ВР усовершенствовала пересмотр судебных решений в апелляционном и кассационном порядке

Верховная Рада внесла изменения в ряд кодексов, которыми комплексно регулируются вопросы организации деятельности Верховного Суда.

Соответствующее решение поддержали 237 народных депутатов, сообщает корреспондент Укринформа.

"Эти изменения, в первую очередь, позволят обеспечить единство судебной практики. Во-вторых, это планомерно уменьшит количество остатков дел в Верховном Суде, сбалансирует нагрузку делами между различными юрисдикциями и будет способствовать быстрому рассмотрению", — отметил член комитета по вопросам правовой политики Павел Павлиш, представляя законопроект.

По его словам, введение процессуальных фильтров кассационного обжалования будет играть позитивную роль в обеспечении эффективности кассационного производства, а также будет способствовать повышению его авторитета как высшего судебного органа, осуществляющего просмотр важных и экстраординарных споров.

Депутат подчеркнул, что указанные изменения соответствуют общим тенденциям процессуальной политики европейской демократии, в частности Европейского суда по правам человека.

"Европейский суд по правам человека неоднократно подчеркивал, что право на обжалование судебных решений не является абсолютным и подлежит ограничению со стороны государства", — сказал Павлиш.

Он также уточнил, что этот закон подчеркивает особый статус суда кассационной инстанции, что послужит фундаментальным условием гармонизации функций в системе судов.

Закон "О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданского процессуального кодекса Украины, Кодекса административного судопроизводства Украины относительно усовершенствования пересмотра судебных решений в апелляционном и кассационном порядке" определяет четкие основания для кассационного обжалования решения суда первой инстанции и постановления суда апелляционной инстанции. Предусматривается норма, которой нивелируется возможность злоупотреблений участниками дела своими процессуальными правами, в частности, упрощается порядок рассмотрения отвода судей в случае представления его накануне или в день заседания.

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В то же время, изымаются некоторые виды обеспечения иска, которые использовались в различных способах рейдерского захвата имущества. Определяется, что в случае обжалования определений суда об отказе в принятии или возвращении встречного иска, об отказе в принятии или возвращении иска третьим лицом, которое заявляет самостоятельные требования относительно предмета спора, решение о приостановлении производства по делам, поданным с пропуском срока на год обжалования. Так, к апелляционной кассационной инстанции направляются материалы обжалования, что значительно уменьшит сроки рассмотрения таких дел по существу заявленных требований.

В случае закрытия производства судебной апелляционной или кассационной инстанцией в связи с недопустимостью спора дело направляется в суд первой инстанции правильной юрисдикции. Это нивелирует возможность пропуска срока исковой давности из-за ошибочного определения юрисдикции.

По материалам: ukrinform.ru