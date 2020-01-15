Зеленский отметил госнаградами военнослужащих УГО
Президент Владимир Зеленский отметил государственными наградами военнослужащих Управления государственной охраны.
Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Как отмечается в документе, награды присвоены “за весомый личный вклад в обеспечение безопасности органов государственной власти и должностных лиц, образцовое выполнение воинского долга и высокий профессионализм”.
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В частности, Президент отметил 10 военнослужащих УГО орденами Богдана Хмельницкого и Даниила Галицкого, а также медалями «За військову службу України», «За бездоганну службу», «Захиснику Вітчизни»
По материалам: ukrinform.ru