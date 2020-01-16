Хакерские атаки на Burisma и «Квартал 95»: Украина просит ФБР присоединиться к расследованию

Национальная полиция открыла уголовное производство в связи с информацией американских СМИ о хакерских атаках на сайты нескольких украинских компаний и просит Федеральное бюро расследований США оказать содействие в предоставлении информации.

Об этом говорится в сообщении МВД в Facebook.

"В рамках уголовного производства Национальная полиция Украины обратилась к Федеральному бюро расследований и компании Area1, что обнаружила признаки хакерской атаки, с просьбой оказать содействие в предоставлении информации, опубликованной в американских СМИ. Для надлежащего расследования обстоятельств правонарушения Нацполиция инициирует создание совместной международной следственной группы, в состав которой будут приглашены представители ФБР. Устанавливаются лица, причастные к совершению этого уголовного преступления", — говорится в сообщении.

Отмечается, что департамент киберполиции открыл уголовное производство по ч. 2 ст. 163 (нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции) и ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины в связи с информацией американских СМИ о хакерских атаках на сайты нескольких украинских компаний.

Как сообщалось, недавно ряд американских СМИ, в частности New York Times, распространили информацию о хакерской атаке на сайты нескольких украинских компаний, в частности Burisma Holdins и студии "Квартал 95", для похищения персональных данных сотрудников и завладения электронными письмами руководителей компаний. При этом отмечается, что хакерская атака, вероятно, совершена спецслужбами РФ.

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В частности, по данным New York Times, российские военные хакеры взломали сайт украинской газовой компании Burisma, чтобы найти компромат на бывшего вице-президента США Джо Байдена, который является вероятным соперником Дональда Трампа на президентских выборах в 2020 году.

По материалам: ukrinform.ru