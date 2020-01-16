Помощь на детей одиноким матерям в этом году возрастет трижды

До конца этого года государственная помощь одиноким матерям на детей до 6 лет достигнет 1921 грн.

Об этом говорится на странице Министерства социальной политики в Facebook.

В частности отмечается, что государственная помощь на детей одиноким матерям на ребенка до 6 лет с 1 января 2020 года составит 1779 грн, с 1 июля 2020 года — 1 859 грн, а с 1 декабря 2020 года — 1921 грн.

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Кроме того, государственная помощь одиноким матерям на ребенка в возрасте 6-18 лет с 1 января 2020 года составит 2218 грн, с 1 июля 2020 года — 2318 грн, а с 1 декабря 2020 года — 2395 грн.

По материалам: ukrinform.ru