27 апреля певец планирует отыграть концерт в Дворце «Украина».

Уже на нескольких концертных сайтах Украины появилась информация о том, что российский певец Валерий Сюткин решил наведаться с концертом в столицу Украины.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «Факты«.

Сама новость вообще бы не имела большого значения, если бы не один факт: Сюткин один культурных деятелей РФ, который поддержал аннексию Крыма в 2014 году:

«Если углубиться в историю, то ошибку совершил Хрущев, когда отдал Крым Украине. А операция по возвращению полуострова, которую провел Владимир Владимирович — блестящая. Бескровная, красивая… Историческая справедливость восторжествовала».

Помимо этого, в 2014 и 2015 годах Сюткин незаконно пересекал границу с Крымом и давал на полуострове концерты.

Напомним, ранее мы писали, что с концертом в Украину собралась российская группа «Воровайки».