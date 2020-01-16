В Украине объявили конкурс на президентские гранты в области кино

Общество
Таисия Слепцова0
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В Украине объявили конкурс на президентские гранты в области кино

Государственное агентство по вопросам кино объявило конкурс на получение грантов Президента Украины в области кинематографии

Об этом сообщает пресс-служба агентства в Facebook.

"Грант может получить молодой деятель в области кинематографии в возрасте до 35 лет. Общий объем средств, предусмотренный на выплату трех грантов Президента Украины молодым деятелям в области кинематографии для создания и реализации творческих проектов в 2020 году, составляет 3 млн 527 тыс. грн. Прием документов — с 15 января по 14 февраля 2020 года", — говорится в сообщении.

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Как отмечается, Госкино проводит конкурс на получение грантов Президента Украины в области кинематографии в соответствии с Указом Президента Украины от 6 февраля 1999 года №127/99.

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Цель конкурса — оказание государственной финансовой поддержки молодым деятеляи искусства для создания и реализации социально значимых творческих кинематографических проектов.

По материалам: ukrinform.ru


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