В Украине ухудшилась ситуация со свободой слова — ИМИ

Институт массовой информации зафиксировал в течение 2019 года в Украине 243 случая нарушений свободы слова.

Об этом сообщается на сайте ИМИ.

"243 случая нарушений свободы слова зафиксировали эксперты Института массовой информации в Украине в течение 2019 года. Из них 172 случая касались физической агрессии против журналистов", — говорится в сообщении.

По данным ИМИ, это количество является большим, чем за аналогичный период 2018 года, когда было зафиксировано 235 таких нарушений.

Отмечается, что впервые за последние три года в Украине произошло убийство журналиста. 20 июня 2019 года в больнице скончался черкасский журналист Вадим Комаров, который так и не вышел из медикаментозной комы после нападения.

Как сообщили в ИМИ, основными категориями нарушений свободы слова в Украине в 2019 году были:

препятствование законной журналистской деятельности — 99 случаев (больше, чем за аналогичный период предыдущего года, когда было зафиксировано 96 препятствований);

угрозы — 37 случаев (больше, чем в предыдущем году, когда было зафиксировано 33 угрозы);

избиения — 23 случая (меньше, чем в предыдущем году, когда было зафиксировано 31 избиение);

непредоставление доступа к информации — 21 случай (больше, чем в предыдущем году, когда было зафиксировано 19);

кибератаки и юридический давление — по 18 случаев (в предыдущем году — 15 кибератак, случаев юрдавления — 13).

По сравнению с 2018-м в прошлом году в Украине увеличилось количество случаев цензуры — шесть (два за аналогичный период 2018 года). По данным мониторинга ИМИ, это произошло из-за усиления цензуры медиасобственников. В частности, с телеканала ZIK уволились сотни журналистов в знак протеста против цензуры, о чем они сделали отдельное заявление.

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Среди регионов Украины по количеству нарушений лидирует Киев с областью (89 случаев). Второе место по количеству нарушений заняла Одесская область (19 случаев), третье место — Волынь (15), четвертое — Днепропетровщина с 14 случаями, пятое место (по 13 случаев соответственно) разделили Николаевская и Полтавская области.

"Мониторинг ИМИ показал увеличение количества нарушений прав журналистов в 2019 году. Хочу заметить, что увеличение количества нарушений произошло во всех ключевых категориях, касающихся физической агрессии, доступа к информации, кибератак и юридического давления. Причина ухудшения ситуации со свободой слова заключается в несистемном подходе к расследованиям нарушений, росте давления медиасобственников и политиков, что тоже способствует дискредитации профессии журналиста, а также в слабой солидарности в среде журналистов", — сказала руководитель отдела мониторинга свободы слова ИМИ Екатерина Дячук.

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Как сообщалось, Институт массовой информации проводит ежемесячный всеукраинский мониторинг свободы слова по следующим категориям: физическая агрессия, цензура и доступ к информации, экономическое и политическое давление, юридическое давление и киберпреступления против СМИ и журналистов. В ежемесячный отчет заносятся только случаи, связанные со свободой слова и профессиональной журналистской деятельностью.

По материалам: ukrinform.ru