“Охранника Яроша” снова отправили в ШИЗО российской колонии

Украинский политзаключенный в РФ Александр Шумков новогодние праздники встретил в общем отряде, но 10 января его снова посадили в ШИЗО.

Об этом он написал латвийской активистке Татьяне Лазде, которая передала копию письма Укринформу.

«Я 2 недели побывал в общем отряде. Правда, это письмо снова пишу вам из ШИЗО, в пятницу, 10 января, дали 11 суток за очередной отказ от работы», — пишет Шумков.

По его словам, за 2 недели пребывания в общем отряде он «перезагрузил обстановку». «Встретил Новый год среди людей, а не в одиночной камере, как 2018-ый и 2019-ый. Другие арестанты приняли меня очень душевно и с уважением, по тюремным принципам арестанты, которые долгое время сидят «под крышей» и не выполняющие режимные требования администрации, заслуживают уважения и почета. Да и сложилось впечатление, что адекватные граждане РФ сидят в тюрьме», — отметил политзаключенный.

Он напомнил, что сидеть ему осталось меньше года, так что он надеется следующий Новый год встретить уже дома. Шумков также планирует заехать в гости к своим друзьям в Латвию. «Опять же, главное вернуться отсюда (из колонии — ред.) живым», — подчеркивает Шумков.

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Письмо датировано 13 января.

Как сообщал Укринформ, бывший охранник Дмитрия Яроша херсонец Александр Шумков был приговорен 4 декабря 2018 года Севским судом Брянской области РФ к четырем годам заключения. В приговоре говорилось, что Шумков с 17 ноября 2014 года по 23 августа 2017 года участвовал в деятельности "Правого сектора", которая была "направлена против интересов России".

По материалам: ukrinform.ru