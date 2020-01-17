СБУ блокировала хакерскую группировку из Винницы

Служба безопасности Украины в рамках реализации комплекса мер по противодействию киберпреступности выявила и пресекла деятельность хакерской группировки, которая специализируется на предоставлении услуг «абузоустойчивого» хостинга.

Об этом сообщает пресс-служба СБ Украины.

«Серверное оборудование хостинга использовалось участниками группировки и третьими лицами для осуществления кибератак на органы власти и управления Украины, объекты критической инфраструктуры Украины, банковские учреждения Украины и мира. Во время проведения следственных действий оперативники спецслужбы задержали в Виннице организатора группировки, который с 2011 года предоставлял собственное серверное оборудование для размещения, администрирования и распространения членами группировки и третьими лицами вредоносного программного обеспечения, бот-сетей и проведения кибератак, в том числе DDoS-атак на стратегические объекты на территории Украины и банковские учреждения других государств. Указанный «абузоустойчивый хостинг» был известен в сети Darknet под названием ProHoster и Bulletproof.space», — говорится в сообщении.

Кроме того, стало известно, что для беспрепятственного осуществления своей деятельности члены группировки наладили коррумпированные связи с отдельными представителями правоохранительных органов и органов власти Украины.

В ходе проведения досудебного расследования было установлено, что организатор хакерской группировки сознательно предоставлял собственное серверное оборудование для проведения кибератак на иностранные коммерческие предприятия. Он также размещал мошеннические ресурсы, вирусы-вымогатели, веб-ресурсы, через которые распространялись изъятые из гражданского оборота объекты.

Отмечается, что в настоящее время продолжаются неотложные следственные действия в рамках уголовного производства по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 301 Уголовного кодекса Украины. Трем лицам объявлено о подозрении в совершении вышеуказанного правонарушения. Организатор противоправной деятельности задержан согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 60 необлагаемых минимумов доходов граждан Украины.

Изъятое при обысках компьютерное оборудование направлено на проведение соответствующих экспертных исследований.

Читайте также: Российские хакеры пытались взломать сайт "Квартал-95" — NYT

Операция проводилась совместно со следователями ГУ НП в г. Киеве и прокуратурой г. Киев.

Фото: ssu.gov.ua

По материалам: ukrinform.ru