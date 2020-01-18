Федоров назвал дату запуска электронной медкарты

Проблема защиты персональных данных пациентов в системе eHealth на сегодня решена — система получила аттестат соответствия комплексной защите информации.

Об этом в Facebook сообщил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Он отметил, что 2,5 года, с начала работы системы eHealth, одной из главных претензий к ней было отсутствие понятной и официально подтвержденной системы защиты данных пациентов.

"Еще летом 2019 года, когда я впервые проводил координационную встречу с донорами, ключевые комментарии от международных партнеров касались вопиющей ситуации вокруг системы eHealth – "неизвестно, хранятся ли надежно персональные данные пациентов", "должная защита отсутствует" и многое другое. Тогда я пообещал решить этот вопрос", — написал министр.

По его словам, "сегодня эта проблема решена. Система eHealth соответствует стандартам защиты, ведь получила аттестат соответствия комплексной системе защиты информации".

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Федоров также напомнил, что 1 апреля должна стартовать вторая очередь медицинской реформы, в частности, к eHealth подключаются учреждения специализированной медицинской помощи, заработают электронные направления, электронная медицинская карта пациента. В дальнейшем это позволит запустить онлайн-сервисы для граждан. В частности, возможность выбрать семейного врача и заключить декларацию с врачом онлайн, добавил министр.

По материалам: ukrinform.ru