Христиане восточного обряда отмечают сегодня Крещенский Сочельник

Накануне двунадесятого церковного праздника Крещения Господня, 18 января, христиане восточного обряда празднуют Навечерие Крещения, которое в народе еще называют Крещенским Сочельником или Голодной кутьей.

Как и перед Рождественским ужином, верующие весь день соблюдают строгий пост, а вечером, когда на небе появится первая звезда, семьями собираются за праздничным столом. Как и на Богатую кутью, на Голодную готовят только постные блюда, но в меньшем количестве (кутью и узвар, вареники с капустой, блины на масле, фасоль, все моченое, квашеное и т. п).

18 января в храмах проходит праздничное богослужение, а также осуществляется великое освящение воды, которую следует первой потреблять во время Святого ужина и с молитвой кропить ею всех членов семьи, двора, дом, колодец, домашних животных. Эта вода имеет такую ​​же целебную силу, как и вода, освящаемая 19 января, которую называют Иорданской — лечит телесные и духовные болезни, не портится и сохраняется в течение года.

По материалам: ukrinform.ru