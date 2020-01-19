Мысли о любимом человеке помогли выжить в плену — журналист Асеев

Бывший заложник террористов "ДНР" журналист Станислав Асеев рассказал, что выжить в плену ему помогла вера в то, что дома его ждут.

Об этом он сказал в интервью "Зеркалу недели".

"У меня был любимый человек и маленькое личное пространство вокруг его фотографии. Я знал, что меня ждут, и за это цеплялся", — рассказал бывший заложник.

Он также сказал, что в "Изоляции" (это музей, превращенный в тюрьму, где к заложникам относятся с особой жестокостью) перестал верить в Бога. "Даже если и существует Бог, то я его больше не понимаю. И если и есть ответ на этот вопрос, то у меня он отрицательный", — заявил Асеев.

По словам бывшего заложника, он еще до сих пор не почувствовал освобождения. "Не могу выйти на улицу, выдохнуть и сказать, что наконец все закончилось. Нет еще этого чувства. … Я могу пойти куда угодно и когда угодно. Но время меня просто убивает. У меня постоянное ощущение комендантского часа. Мне постоянно кажется, что он заканчивается", — рассказал о своих ощущениях Асеев.

Он также прокомментировал общественный резонанс, вызванный допущением бывших бойцов "Беркута", обвиняемых в расстрелах на Майдане, к обмену на украинских пленных. По мнению журналиста, это решение не могло даться руководству государства, в частности Президенту, просто.

"На самом деле, я очень не завидую Президенту. Не как политику, а как человеку. Я прекрасно понимаю, что, с одной стороны, есть люди, которые погибли на Майдане, их семьи, "Беркут"… С другой — есть какие-то абстрактные Асеевы, Ивановы, Петровы, сидящие в подвалах Донбасса. Для тех, кто потерял близких на Майдане, они, по большому счету, никто", — отметил бывший заложник террористов.

По его словам, когда на одну чашу весов поставить "Беркут", а на вторую — людей, которых пытают и над которыми издеваются нелюди в плену, не известно, какая перевесит.

"И, в этом смысле, пожалуй, важна политическая воля сильного человека, лидера, которым обычно и является Президент. Который должен принять решение, на какую сторону склонить эти весы. И он выбрал обмен. Я лично, конечно же, ему благодарен, потому что понимаю, через что все мы прошли", — сказал Асеев.

Однако, по его словам, возмущение семей героев Небесной сотни ему тоже понятно. "Что сказать семьям погибших на Майдане? Мне им сказать нечего. Я их в чем-то понимаю… И скажу, что среди нас в тридцать второй колонии, где я последние месяцы находился, были люди, которые говорили, что готовы сидеть сколько надо. Только бы Украина не шла на уступки России. Да, были такие люди, и я им просто аплодирую", — сказал Асеев.

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Как сообщал Укринформ, автор колонок для проекта Радио Свобода "Донбас.Реалии" Станислав Асеев (Васин) был захвачен в плен между 10 мая и 2 июня 2017 года и обвинен боевиками в шпионаже.

Удерживали Асеева в бывшем музее "Изоляция", превращенном в тюрьму, позднее перевели в другую тюрьму. 22 октября 2019 года боевики заявили о том, что Асеев "осужден" к 15 годам заключения.

29 декабря 2019 года был освобожден в рамках обмена удерживаемыми лицами. Тогда на подконтрольную правительству территорию с ОРДЛО были возвращены 76 человек.

По материалам: ukrinform.ru