Прощание с жертвами авиакатастрофы продлится в “Борисполе” до 19 часов

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Церемония почтения памяти украинских пассажиров и членов экипажа сбитого в Иране самолета авиакомпании МАУ будет продолжаться в терминале В Международного аэропорта "Борисполь" до 19 часов.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

В настоящее время гробы с останками занесли в здание терминала В. Перед входом выстроилась большая очередь граждан, приехавших почтить память погибших соотечественников.

Проститься с погибшими они смогут с 13:00 до 19:00.

Ранее сообщалось, что самолет, доставивший на родину останки погибших, в 11:00 приземлился в "Борисполе". Из него вынесли одиннадцать закрытых гробов, покрытых государственными флагами. В аэропорту при этом присутствовали Президент Владимир Зеленский, Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, Премьер-министр Алексей Гончарук, представители Офиса Президента, правительства, руководство компании МАУ.

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Затем траурный кортеж двинулся к терминалу В, где его встретили работники сферы гражданской авиации.

Как сообщал Укринформ, 8 января после вылета из тегеранского аэропорта им. имама Хомейни потерпел крушение самолет "Международных авиалиний Украины". 11 января Иран признал, что пассажирский авиалайнер был случайно сбит военными.

На борту самолета находились 176 человек, все они погибли. Среди них 11 украинцев, в частности, пассажиры Ольга Кобюк и Елена Малахова и девять членов экипажа — пилоты Алексей Наумкин, Владимир Гапоненко и Сергей Хоменко, бортпроводники Екатерина Статник, Игорь Матьков, Мария Микитюк, Денис Лихно, Валерия Овчарук, Юлия Сологуб.

16 января стало известно, что завершилась идентификация тел погибших украинцев — эксперты МВД получили ДНК-профили останков всех 11-ти человек.

Пассажирами авиалайнера также были граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, ФРГ и Великобритании.

По материалам: ukrinform.ru