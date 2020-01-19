<img class="aligncenter" title="Самолет с телами погибших в иранской авиакатастрофе пересек государственную границу » src=»https://nbnews.com.ua/wp-content/uploads/2020/01/16e016e29a798b169551b36a9b0b1579.jpeg» alt=»Самолет с телами погибших в иранской авиакатастрофе пересек государственную границу» width=»100%» />

Самолет с телами погибших украинцев в авиакатастрофе МАУ пересек государственную границу.

Об этом сообщает Бригада транспортной авиации в Facebook.

"Ил-76 Воздушных Сил ВС Украины с телами погибших в тегеранской катастрофе пассажиров и экипажа рейса PS752 пересек украинскую границу и направляется в Борисполь", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, 8 января после вылета из тегеранского аэропорта им. имама Хомейни потерпел крушение самолет "Международных авиалиний Украины". На его борту находились 176 человек, все они погибли. Среди них 11 украинцев — двое пассажиров и девять членов экипажа. Пассажирами авиалайнера также были граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, ФРГ и Великобритании.

Сначала иранская сторона утверждала, что авария произошла вследствие технической проблемы самолета. Однако позднее, 11 января, Иран заявил, что украинский пассажирский авиалайнер был случайно сбит военными.

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9 января группа украинских специалистов отправилась в Иран для расследования авиакатастрофы. В ее состав вошли представители Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Минобороны, МИД, МВД, СБУ, СНБО, Государственной авиационной службы, Нацбюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами и МАУ.

В аэропорту "Борисполь" 19 января состоится церемония памяти погибших в результате катастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины" в Тегеране.

Фото: Офис Президента

По материалам: ukrinform.ru