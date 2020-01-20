Чрезвычайное происшествие в Киевском метро. Остановилось движение поездов сразу на двух станциях

20 января утром в час пик на Святошинско-Броварской ветке Киевского метро произошло чрезвычайное происшествие. Поезда перестали ходить сразу на двух станциях: «Академгородок» и «Житомирская».

Об этом сообщает НБН со ссылкой на hvylya.net.

По сообщению пресс службы Киевского метрополитена остановка движения произошла по техническим причинам. В результате образовалась огромная давка.

На фото видно, как на станции собрались сотни людей в ожидании вагона. Только в 9-20 движение на этих станциях возобновилось.

Ранее сообщалось о том, что в Киевском метрополитене появятся новые станции.