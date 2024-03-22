О том, что Тоирову не позволят избежать наказания за одобрительный пост, касающийся победы команды государства-террориста в сети Instagram, поскольку такое неконтролированное проявление эмоций является абсолютно недопустим и позорным поведением, пишет «НБН», ссылаясь на материал «24-канала».

Как стало известно, новичок ФК «Шахтер» опозорился, поставив «лайк» неоднозначной победе россиян над сербами со счетом 4 к 1. За подобное неуважение к чувствам украинцев и мирового спортивного сообщества, футболиста оштрафуют на месячный гонорар, а изъятые деньги направят на обеспечение неуказанного подразделения Сил Обороны, о чем позднее обязательно отчитаются.

В соответствии с информацией спортивного портала, размер ежемесячного «вознаграждения» Тоирова в донецком клубе «Шахтер» достигает отметки в 300 000 гривен, что довольно немало.

Ранее мы писали о том, как Судаков оценивал эффективность Пушича на должности главного гуру «Шахтера».