О том, что ведомственные структуры репрессивного аппарата страны-агрессора, а именно представители следственного комитета, стали интенсивно агитировать выпускников интернатов с временно оккупированных территорий (ВОТ) поступать к ним для процесса бесплатной «промывки мозгов», пишет «НБН», ссылаясь на Центр национального сопротивления (ЦНС).

В частности, захватчики вербуют подростков-сирот в академии, территориально расположенные в Москве, Санкт-Петербурге и филиале в Луганске. После обучения, кадетов якобы распределят по различным регионам РФ.

Следует отметить, что данная методика схожа с набегами Османской империи, только сейчас именно россияне убивают, замучивают до смерти или похищают родителей, а потом уже предлагают их детям стать «новымм янычарами» на службе режима, в рамках достаточно типичной колониальной политики геноцида.

Ранее мы писали о том, что в ЦНС раскрывали способы, применяемые ФСБ РФ на ВОТ Украины для выявления граждан, «нелояльных» режиму Кремля.