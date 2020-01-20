Сенцов призывает стать донорами для раненых бойцов ООС

Режиссер, бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов призвал украинцев сдать кровь для военнослужащих, которые проходят лечение в Главном военном госпитале в Киеве.

Об этом он написал в Facebook.

"Центр приема крови Главного военного клинического госпиталя постоянно ждет новых доноров для наших воинов. Это просто, недолго и безопасно. Безопаснее, чем быть на передовой. Приходите, сдайте кровь для тех, кто ее проливает!" — отметил Сенцов.

Как сообщал Укринформ, 10 января в Национальный военно-медицинский клинический центр "Главный военный госпиталь" доставили 9 раненых украинских бойцов.

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Позже, 16 января, сообщалось, что реанимационно-операционным самолетом АН-26 "Вита" из Харькова в Главный военный клинический госпиталь доставят раненых военных для их дальнейшего лечения.

Фото: facebook.com/oleg.sentsov

По материалам: ukrinform.ru