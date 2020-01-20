В е-кабинете водителя заработала новая услуга

В Украине в электронном кабинете водителя заработала онлайн-услуга «Управление надлежащим пользователем», благодаря которой можно зарегистрировать лицо, которое на законных основаниях пользуется автомобилем, но не является его владельцем.

Об этом информирует Главный сервисный центр МВД.

"В электронном кабинете водителя появилась новая бесплатная услуга «Управление надлежащим пользователем», — говорится в сообщении.

Отмечается, что надлежащий пользователь — это лицо, которое на законных основаниях пользуется транспортным средством, которое ему не принадлежит.

"Возможность указывать надлежащего пользователя транспортного средства (ТС) пригодится автомобилистам в связи с появлением новых правил и налаживанием системы фото- и видеофиксации и парковки. Ведь нести ответственность за свое поведение на дороге должен непосредственно водитель авто, а не его владелец (получать уведомления о новых штрафах, платить их и т.д.)", — уточняется в сообщении.

В Главном сервисном центре МВД объяснили, как назначить надлежащего пользователя онлайн.

В частности, заказчиком услуги может быть физическое или юридическое лицо, которое хочет стать надлежащим пользователем.

Для этого необходимо авторизоваться в е-кабинете водителя с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП, ранее — ЭЦП), BankID или MobileID, а затем — выбрать из перечня услугу «Управление надлежащим пользователем».

Далее лицу необходимо ввести VIN-код авто, для которого лицо хочет стать надлежащим пользователем: система выдаст деперсонифицированную информацию об автомобиле, не о его владельце.

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После этого нужно выбрать основание для надлежащего пользования, среди которых — договоренность с владельцем; доверенность на право пользования ТС; договор аренды, найма или займа; договор финансового или оперативного лизинга.

После этого гражданин вводит e-mail и телефон владельца авто.

Далее нужно проверить свои данные и при необходимости прикрепить скан-копии доверенности или договора, что является основанием для надлежащего пользования, и подписать созданную заявку с помощью КЭП, после чего владелец получает письмо со ссылкой на онлайн-заявление.

"Для успешного завершения процедуры владелец авто должен перейти по ссылке и дать согласие на это назначение. Если основанием для назначения является лишь договоренность, владелец автомобиля должен подписать заявление с помощью КЭП. После чего лицо, заказавшее услугу надлежащего пользователя, может видеть статус подтверждения заявки в е-кабинете водителя", — уточнили в учреждении.

Отмечается, что полный цикл предоставления услуги онлайн забирает один рабочий день.

Электронная услуга «Управление надлежащим пользователем» доступна для физических и юридических лиц и является бесплатной.

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Подчеркивается, что на одно транспортное средство может быть назначен не более один надлежащий пользователь.

В свою очередь удаление назначенного надлежащего пользователя возможно владельцем ТС — по поданному заявлению или автоматически, в случае окончания срока, на который был назначен надлежащий пользователь.

Также уточняется, что стать надлежащим пользователем может только лицо, являющееся владельцем национального водительского удостоверения или удостоверения водителя иностранного государства, что соответствует требованиям Конвенции о дорожном движении 1968 года.

В то же время в случаях, если основанием для надлежащего пользования является оформление на лицо временного регистрационного талона или назначение работника надлежащим пользователем непосредственно руководителем юридического лица, услуга предоставляется только в территориальных сервисных центрах МВД и при условии присутствия владельца ТС и лица, которое планирует стать надлежащим пользователем.

По материалам: ukrinform.ru