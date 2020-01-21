Более 80% украинцев считают язык атрибутом независимости

Более 80% граждан Украины считают украинский язык важным атрибутом независимости государства.

Об этом свидетельствуют данные общенационального исследования, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и представленного 21 января, сообщает корреспондент Укринформа.

"В том, что украинский язык является важным атрибутом независимости Украины, согласен 81% граждан (51% ответили "безусловно" и еще 26% — "скорее, да"), причем так считают во всех регионах Украины: Западном (95%), Центральном (86%), Южном (71%), Восточном (64%)", — говорится в исследовании.

Согласно результатам опроса, абсолютное большинство украинцев — 80% — согласны и с тем, что все руководители государства и государственные служащие должны в рабочее время общаться на государственном языке (56% опрошенных безусловно согласны с такой позицией, 24% — скорее всего). Причем, в этом вопросе солидарны жители всех регионов: Западного (96%), Центрального (86%), Южного (71%) и Восточного (64%).

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В то же время, 79% респондентов считают, что в украинских СМИ по меньшей мере половина наполнения должна быть на украинском языке (53% согласны с этим безусловно, 26% — скорее согласны). В частности, в Западном регионе такой позиции придерживаются 96% жителей, в Центральном — 82%, в Восточном — 66% и в Южном — 63%.

Общенациональное исследование проведено Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 13 по 18 декабря 2019 года во всех регионах Украины, кроме Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошены 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

По материалам: ukrinform.ru