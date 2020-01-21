<img class="aligncenter" title="Хищение квартир Нацгвардии: в деле появился шестой подозреваемый » src=»https://nbnews.com.ua/wp-content/uploads/2020/01/e08e597c6e3b0517e3986ca9821460a6.jpg» alt=»Хищение квартир Нацгвардии: в деле появился шестой подозреваемый» width=»100%» />

В деле о завладении имуществом Нацгвардии появился шестой подозреваемый.

Об этом информирует пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

"17 января 2020 года детективы Национального бюро под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили бывшему заместителю президента государственной корпорации о подозрении в пособничестве в завладении имуществом Национальной гвардии", — говорится в сообщении.

Отмечается, что поскольку лицо является действующим адвокатом, сообщение о подозрении подписал генеральный прокурор.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

По данным СМИ, речь идет об адвокате Вячеславе Мармыше.

По данным следствия, в 2000-х годах Главное управление внутренних войск МВД Украины (впоследствии реорганизованного в ГУ Нацгвардии Украины) и компания-застройщик заключили соглашение, по которому на территории бывшей воинской части должны были построить жилой комплекс со встроенными паркингами и нежилыми помещениями. В обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева Нацгвардия должна была получить в жилом комплексе 50 квартир и 30 паркомест.

Однако в 2016-2017 гг. стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от этих квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме, который та самая компания-застройщик строила на окраине Киева (возле станции метро «Красный хутор») . Стоимость этих квартир, как установила проведенная в рамках досудебного расследования экспертиза, на 81 635 448 грн меньше той, в которую оценены квартиры, которые должна была получить Нацгвардия на старте договоренностей.

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В мае 2019 года о подозрении в совершении преступления сообщено экс-командующему Нацгвардии, гендиректору компании-застройщицы и оценщику; в июле — исполнительному директору компании-застройщицы, в октябре — народному депутату VІІІ созыва, которого следствие считает организатором коррупционной схемы.

Расследование этих фактов детективы НАБУ осуществляют с декабря 2017 года.

По материалам: ukrinform.ru